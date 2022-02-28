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Haberler Dünya SON DAKİKA | Yeni yaptırım! ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya Merkez Bankası'na ambargo - Rusya Ukrayna savaşı haberleri
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ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya Merkez Bankası'na ambargo

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası ile işlem yapılmasına yasak getirdi.

SON DAKİKA | Yeni yaptırım! ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya Merkez Bankası'na ambargo - Rusya Ukrayna savaşı haberleri
ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya Merkez Bankası'na ambargo
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HABERTURK.COM

ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı sonrası Moskova yönetimine yaptırımlarına bir yenisini ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya Merkez Bankası'na ambargo koydu.

Beyaz Saray, müttefiklerinden Rus merkez bankasının varlıkları hareket ettirmeye çalıştığını ve bu sabah "çok sayıda varlık kaçışı" olacağını öğrendikten sonra, bu kararı ABD piyasaları açılmadan önce duyurduklarını açıkladı.

KREMLİN: "YAPTIRIMLARA CEVAPLAR ÇIKARLARIMIZIN GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMASIYLA OLUŞTURULACAK" DEMİŞTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bugünkü açıklamasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkesinde oluşan ekonomik durumu gerekli kurumlarla görüşeceğini belirterek "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak" demişti.

Batı ülkelerinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya karşı yaptırım uyguladığına işaret eden Peskov, "Batı ülkelerinin yaptırımlarına cevaplar, uygunluk ve çıkarlarımızın göz önünde bulundurulmasıyla oluşturulacak." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'nın ekonomisi için oluşan riskler konusunda Putin'e sürekli bilgi verildiğini belirten Peskov, Putin'in bugün ekonomik kurumları ile toplantı yapacağı bilgisini paylaşmıştı.

"RUS EKONOMİSİ İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 20 AZALACAK"

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, Ukrayna saldırısı nedeniyle Moskova’ya karşı Batı yaptırımlarının Rus ekonomisini yılın ikinci çeyreğinde beşte bir oranında küçülteceği tahmininde bulundu.

JPMorgan ekonomisti Jahangir Aziz tarafından hazırlanan analize göre, Rusya’nın gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) Batılı ülkeler tarafından açıklanan "ağır" yaptırımların etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 20 gerileyecek.

Analizde, Rus ekonomisinin 2022'nin tamamında ise yüzde 3,5 daralacağını ve ocakta yüzde 8,73 olan enflasyonun bu yıl sonunda en az yüzde 10'a çıkacağı ifade edildi.

Aziz, artan küresel siyasi ve ekonomik izolasyonun Rus ekonomisini gelecek yıllarda da baskılamaya devam edeceğine işaret ederek, ülke ekonomisinin büyüme potansiyelinin yüzde 1,75'ten yüzde 1'e düşeceğini öngördü.

Alman Bankası Commerzbank'a göre ise, Rus bankalarının uluslararası ödeme ağı SWIFT'ten çıkarılması ve Rusya merkez bankasının döviz rezervlerinin dondurulması Rusya'daki ekonomik sıkıntıyı daha da artıracak.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rus ekonomisinin sadece mali yaptırımlardan değil, ihracat kısıtlamalarından da etkileneceğini vurguladı.

Petrol rafinerisi ekipmanları, uçak parçaları ve çiplerin bu ihracat kısıtlamaları arasında olacağının altını çizen Kramer, "Kısıtlamalar yüksek teknoloji ihracatına yönelik olduğundan, uzun vadede Rusya ekonomisine önemli zararlar vermesi muhtemeldir. Çünkü bunlar enerji sektörünün ötesinde ekonomik kalkınmayı da engellemektedir." değerlendirmesinde bulundu.

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