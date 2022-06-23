Adalet Bakanı Bozdağ'dan haksız tahrik açıklaması 0:00 / 0:00

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Muğla'da vahşice öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katiline uygulanan "haksız tahrik" indirimine tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ "Haksız tahrikin uygulaması konusunda yaşanan tartışmalar, son Pınar Gültekin mahkemesinin kararıyla değil başkaca kararlarla da Türkiye'nin gündeminde çok yoğun yer aldı. Çünkü sonuçta haksız tahrik müessesesi, yüzyıllardır olan ve bütün hukuk sistemlerinde varlığını koruyan bir müessesedir. Bu müesseseye hayatiyet kazandıracak, adalet duygusunu güçlendirecek, uygulamalara vesile kılacak, adaletsizliği önleyecek uygulamalara fren olacak bir içtihat ve bir değerlendirme elbette Yüksek Mahkemenin ve yargının da son derece üzerinde durması gereken bir konu olduğuna yürekten inandığımı burada ifade etmek isterim" dedi.