AFAD'dan yapılan açıklamada, Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan ve Bağacık mahalleleri ile Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki Yücebağ ve Yetkinler mahallelerinin yangından zarar gördüğü hatırlatıldı.

Yangınlar sonucu 15 kişinin hayatını kaybettiği, tarım alanları ve hayvanların zarar gördüğü hatırlatılan açıklamada, yangından etkilenen mahallelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarının ve yangından etkilenen ailelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Diyarbakır'a 3 milyon lira, Mardin'e ise 2 milyon lira olmak üzere toplam 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: REKLAM