Beşiktaş Kulübünde 2021 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, Ahmet Nur Çebi başkanlığında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

BJK Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Çebi başkanlığında 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulu idari ve mali yönden ayrı ayrı ibraya sunuldu.

Çebi ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edildi.

Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulunu idari yönden 79 kişi ibra etmezken, mali yönden 59 üye ibra oylamasında aleyhte oy kullandı.

ÇEBİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, konuşmasında şunları söyledi:

"Bu arkadaşlarımızla aynı şekilde yola devam edeceğim. Sadece yerleri farklı olacak. Sosyal medya yüzünden yönetimdeki arkadaşlarım görev almak istemiyor. Artık susun. Twitter çocuğu, bir de alkışlıyor. Bir de gel beni gönder, görelim bakalım.”

“Yıllar önce gelip ‘Ne olur Beşiktaş’a başkan olun’ dedi, şimdi en ateşli muhalefeti yapıyor. Sivrilmek için muhalefet yapıyor. Bir de yakın komşum, içerliyorum”

"Size bir havadis veriyorum buradan. Şekerbank'taki %2.5'luk hisselerimizi pazartesi geri alıyoruz. 4.9 milyar borç var ama kasada 600 milyon bulunuyor. Borç 4.3 milyar. Her yıl pandemi yüzünden 500 milyon kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim?"

"Pandemi nedeniyle 2 yılda 1 milyar TL kaybettik. Çin'deki virüsü de ben mi getirdim? Yönetim kurulundaki arkadaşlara herkes teşekkür borçlu. Buraya çıkıp 'İbra etmeyin' diye bağırıyorsunuz. Bunu söyleyen arkadaş ibra ederse ben ibra olmam zaten."

"Abdullah Avcı'ya 29 milyon lira ödeyecekken, o dönem diğer hocalara 31 milyon lira ödemişim. 2 milyon lira zarara sokmuşum. Avcı'nın yerine gelen hocayla aldığımız şampiyonluğun değeri 30 milyon euro. Bunun hesabını sorman doğru değil. Abdullah Avcı'ya 'Sana nasıl yardım edebiliriz' dedim, 'Edemezsiniz, enerjim bitti' dedi. 'Yolcu edelim o zaman' dedim, 'Hayır' dedi. Ben tazminat ödeyeceğim diye enerjisi bitmiş bir hocayı Beşiktaş'ta tutmam."

"200 milyon TL'lik vergi borcunu 16 milyon TL'ye indirdik. Git-gel Ankara.. Gerçekten sağolsunlar. Uğraştık ama uğraştığımıza değdi.",

"Kadro dışı kalan oyuncularla sözleşmeyi biz yapmadık. 3 tane hoca da beğenip kadroya almadı. 60 milyon euroluk gider yaratmış bu sözleşmeler."

"Çok iyi bir hoca bulduk. Seneye göreceksiniz, nasıl başarılı olacak bu kulüp."

"Altyapıdan hoca getirdik, sosyal medyada adamı linç ettiler. Önder Karaveli bana 'Başkanım artık ölmek üzereyim, yapamıyorum.' dedi. Adama ne diyecektim, 'Öl' mü diyecektim. Gitti diye de yerine hoca mı almayacaktım?"

"Kürsüye çıkmış bir arkadaşa yanlış bildiği bir konuyu açıklıyorum, bana eliyle hareket yapıyor. Ben Beşiktaş başkanıyım, bana saygılı davranacaksın!"

"Token işini Beşiktaş taraftarlarına zarar vermeyecek bir düzende yapmak istiyorum. Biz aç kalırız ama taraftarı zarar ettirmem. Yapacağız, merak etmeyin."

"Beşiktaş'ın hakkını savunduğu iddia edilen bir başka kulüp başkanını kendi camiası başında taç yaparken, sizler bizi yere çalmak istiyorsunuz. Olmaz! Bana hakkımı iade edeceksiniz!"

"Gençlerle sözleşme konusu... İmzalarlar, zaten Beşiktaş'ı sevmeyip kontrat imzalamayacak çocuk varsa, anasının evine... Beşiktaş'ın kıymetini bilmeyeni, ben hiç bilmem."

"Fuat bey sağolun, var olun. Şeref verdiniz. Sizi kıskanan eski muhalefet var burada, onlara takılmayın. Bu arkadaşlarımızın bizden sonra seçilmeleri halde ben de onların yanlarında olacağım. Güveniyorsanız onlara oy verin, ben de yanlarında olacağım. Seçildiğimizde kasada 100 TL bile yoktu. Fuat Bey kazanırsanız kasada 100 milyon TL var. Güle güle kullanın. Ama kazanamazsanız da Token'dan getireceğiniz 135 milyon Dolar'ı getirin... Söz mü?"

"Spor yasasının yüzde 90'ı doğru ancak geçmişten gelen borçları yeni yönetimlere yüklerseniz olmaz. Düzeltileceğine inanıyorum."

“İki kimliğim var; Trabzon doğumluyum ve Beşiktaş Kongre Üyesiyim. Bunlar benimle mezara gidecek. Bir Allah’ın kulu da gelsin, bunu benden alsın. Beşiktaş, İstanbul'dan büyüktür. Kadıköy'de, Beyoğlu'nda doğmuş bir insan Beşiktaşlı olabiliyorsa ben de olabilirim."

"Benim Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir ile hiçbir işim olmadı. Ben kendi tarzımla Beşiktaş haklarını savundum. Ben hakemleri kamuoyunda incittiğim takdirde onların bize karşı istemeden de olsa bir cephe alacağını düşündüm, insan çünkü fıtratında var. Eğer seneye o hakemlerden birileri yine burada olursa sizin istediğiniz yöntemleri sabahtan akşama kadar her gün uygulayacağım."

"El açtıysam Beşiktaş taraftarına açtım, ayıp mı bu? 'Bırakmam Seni' kampanyası o dönemde bize manevi olarak çok büyük destek sağladı."

"Bu kulübe Boyko, Aras Özbiliz gibi isimler büyük maliyetlere geldi, kimse ağzını açmadı. Hepimiz suçluyuz. Artık futbol takımının transferlerini geliştirilebilir oyuncular üzerinden yürüteceğiz."

"4 milyon Euro bonservisle alınmış bir oyuncuya 2 yıl sonra 400 bin Euro teklif geldi. Biz kabul ettik, yine de gitmedi. Böyle bir yük bırakıldı bize. Biz geldiğimizden beri ilk kez kendi kadromuzu kuracağız bu sene."