AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle: "Ukrayna'daki savaş tahıl ve enerji krizinin çıkmasına neden oldu. Türkiye'nin aldığı inisiyatif ise barış için ne kadar kritik bir noktada olduğunu ortaya çıkarmıştır.

"BARIŞ İÇİN YENİ BİR BAKIŞ AÇISINA İHTİYAÇ VAR"

Güçlü diplomasi Türkiye'yi önemli bir konuma getirdi. Türkiye savaştan bile insani hassasiyet çıkardı. Avrupa ise bu konuda vizyon üretemedi. Barış için yeni bir bakış açısına ihtiyaç var.

AKDENİZ VE KIBRIS'TAKİ GELİŞMELER

Yunanistan'ın tavırları gerilimi daha da artırıyor. Ortaya koyduğu tablo barışa hizmet etmiyor. Yunanistan'ın bu şımarık yaklaşımına ise destek verdiler.

KATAR'DA DÜNYA KUPASI DÜZENLENMESİ

Müslüman bir ülkede Dünya Kupası organizasyonu olunca provokasyonları gördük.

17-25 ARALIK'IN YIL DÖNÜMÜ

Devletimizin egemenliğine yönelik en sinsice yapılan saldırılardan biridir.

TÜRKMEN GAZININ TÜRKİYE'DEN TAŞINMASI

Türkiye enerji alanında büyük bir oyuncu oldu. Türkmen gazının Türkiye'den taşınması projesi de hayata geçtiği takdirde tüm dünyaya katkı sağlayacak.

KIZILELMA'NIN İLK UÇUŞU

Kızılelma'ın ilk uçuşu gerçekleşti. Mavi Vatan'ın korunmasında rolü büyük olacak.