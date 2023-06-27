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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Reuters'a tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Reuters haber ajansını kınadı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine dönük saldırıların bir yenisine Reuters’ın imza attığını belirterek, “Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz” dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Reuters'a tepki
HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Çelik'in Twitter'dan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters’in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır.

Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propoganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir.

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