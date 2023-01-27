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Haberler Gündem Politika Son dakika: AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
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Son dakika haberi AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır." açıklamasında bulundu

Son dakika: AK Partili Çelik: Cumhurbaşkanımızın adaylığı önünde hiçbir engel yoktur
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HABERTURK.COM

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir. Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır" ifadelerini kullandı.

Çelik şunları kaydetti: "6’lı masadan demokrasimiz adına hiçbir şey beklenmeyeceği tamamen belli olmuştur. Dün yaptıkları toplantıda, 'TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir' demişler.

ALTILI MASAYA ELEŞTİRİ

Böylece 6’lı masanın gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Aylarca toplantı yapıp ulaştıkları sonuç, en ilkel vesayet arayışı olmuştur.

Bunca toplantıdan sonra 6’lı masa, hukuku siyasallaştırarak siyasete yön vermeye çalışan vesayet durağına park etmiştir. Geçmişin demokrasiyi boğmaya çalışan tüm metotlarını bugün yeniden sahaya sürüyorlar. Sadece milletin yön vereceği demokratik süreçleri gasp etmeye çalışıyorlar.

Bu metotları çok iyi tanıyoruz. Milletimiz bu hukuksuz yaklaşımların adını çok iyi koyuyor. Tüm vesayet teşebbüsleri cevabını sandıkta alacaktır. Milletimizin sahip olduğu demokrasi sandığına kimse ipotek koyamayacak.

Demokrasi tarihimizin çok yakından tanıdığı bir tablo yeniden yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızla serbest bir demokratik seçimde yarışmaktan korkanlar yine Cumhurbaşkanımızın önüne hukuksuz ve siyaset dışı engeller sürmeye çalışıyorlar."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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