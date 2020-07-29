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AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Özdemir, konuyla ilgili sosyal medyada açıklamada bulundu.

"Geçtiğimiz hafta sonu Batman ziyaretimizin ardından bazı semptomların belirmesi üzerine yapmış olduğum covid-19 PCR test sonucum pozitif çıkmıştır" diyen Özdemir, şunları kaydetti:

"Semptomların belirmesi üzerine derhal kendimi İzole ederek hiç kimse ile temasta bulunmamaya dikkat ettiğimi, 5 gündür izolasyon sürecinde bulunduğumu ve sağlık durumumda endişe edilecek bir husus bulunmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım. Maske, sosyal izolasyon ve el hijyeni konusunda tüm vatandaşlarımızın hassasiyetini önemle rica eder, herkese sağlıklı günler dilerim."

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