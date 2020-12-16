Akılalmaz cinayette ceza belli oldu! 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Figen Mays ile Randolph Ward Mays çiftinin 17 yaşındaki oğlu Emre Tyler Mays'ı acil servis önünde bıçaklayarak öldüren Akın Kutlu, "Çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Akın Kutlu, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlanırken, olayda hayatını kaybeden Emre Tyler Mays'ın annesi Figen Mays ve babası Randolph Mays ile taraf avukatları katıldı. Ailenin avukatları sanığın cezalandırılmasını talep ederken sanık avukatı ise müvekkilinin tahliyesini istedi.

'EN AĞIR CEZA VİCDAN AZABI ÇEKMEM'

Mahkeme, sanık Kutlu'ya son sözünü sorduğunda, sanık "Bu olay milyonda bir insanın başına gelebilecek bir olay. Vicdan azabı çekiyorum. En ağır ceza vicdan azabı çekmemdir. Çok pişmanım. Adaletli şekilde cezalandırılacağımı düşünüyorum" dedi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, sanık Akın Kutlu'yu "Çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkeme maktulün çocuk olması nedeniyle cezada indirim uygulamadı.

'KARARDAN DOLAYI HEYETE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Duruşmanın ardından adliye önünde basın açıklaması yapan Figen Mays, "Evet milyonda bir olacak bir olay ama hepinizin başına gelebilirdi, bizim başımıza geldi. Bu suç örgütü bir aile. Babası, iki cinayetle yatmış, yargılanmış ve serbest bırakılmış. Oğlu da bu cinayetten serbest bırakılmak için 'Ben çok pişmanım ama yanlışlıkla işledim bu cinayeti, beni serbest bırakın' diye talepte bulundu. Çok pişman bir insan, cezam neyse razıyım der. Fakat cezam neyse razıyım demedi çünkü bunlar suç makinesi insanlar. Bu insanların sokakta dolaşmaması lazım çünkü hepimiz için bir tehlike. Alınan karardan dolayı mahkeme heyetine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRMİŞTİ

Bir kavga sonucu darp edilen lise öğrencisi Emre Tyler Mays, 7 Ocak'ta ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmüştü. Emre Tyler Mays, sedyeyle indirildiği sırada sanık Akın Kutlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltına alınan şüpheli Akın Kutlu polise verdiği ifadesinde, yaralı olan yakınlarını görmek üzere Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldiği, sanığın bu sırada ambulansla acile getirilen Emre Tyler Mays'in yakınlarını yaralayan husumetli olduğu kişilerden birine benzettiği için olayı gerçekleştirdiğini söylemişti.

Sanık Akın Kutlu emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 8 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olay günü, sanık Akın Kutlu'nun ambulansın kapısının açılmasından sonra elinde gizlediği bıçakla sedye üzerinde bulunan Emre Tyler Mays'ı defalarca bıçakladığı anın güvenlik kamera görüntüleri de dava dosyasına girmişti.