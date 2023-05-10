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Haberler Gündem Son dakika haberi: Akşener: Sizi doğuran kim kadın değil mi? - Meral Akşener Çanakkale mitingi
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Akşener: Sizi doğuran kim kadın değil mi?

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Çanakkale'de seçmenle buluştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı mitingte Akşener, özetle şunları söyledi...

Son dakika haberi: Akşener: Sizi doğuran kim kadın değil mi? - Meral Akşener Çanakkale mitingi
HABERTURK.COM

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Çanakkale'de özetle şunları söyledi: "Bizi aşağılayan bir zihniyet iş başında. Bıkmadılar kadınları aşağılamaktan. Recep beyin İstanbul'daki mitinginde 'Karı gibi mutfaktan çıkmayan' diyor. Mutfakta yemek pişiren, çoluğunu çocuğunu doyuran, 1 kilo kıymadan 6, 7 yemek yapmaya çalışan kadınlar aşağılanıyor. Peki ulan sizi doğuran kim, kadın değil mi? O pankartı çıkıp biri indirin demedi.

"İMANSIZ DERSEN ŞİRKE GİRERSİN"

Samimiyetle söylüyorum kafayı kırdılar. Bu meydanda her partiye oy veren insanlar var. Bizim için de Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli vatandaşıdır. Bu ucube sistemi isteyenler ise size işgalci diyor. Daha vahimi var; dinsiz, kitapsız, imansız oluyorsunuz. Bu şirktir, Allah'a şirk koşmaktır. La ilahe illallah Muhammedîn Resullullah diyen herkes Müslümandır. Ona imansız dersen şirke girersin.

"BUNLAR ÇAKMA MİLLİYETÇİLER"

Bu arada İstiklal Marşı'nı ezbere okuyamadılar. Bunlar çakma milliyetçiler. Bu ülkede yan gelip yatan, pudra şekeri çeken asalaklar var. Bunları konuşmayalım diye bizi hepimizi bir şey yaptılar. Ben hem PKK'lıymışım hem faili meçhulcüymüşüm. 5-10 maaş almak için bunları konuşuyorlar.

"BİZİ BİZE KIRDIRMAYA ÇALIŞAR CÜMLELER KULLANILIYOR"

Daha komiği seçimi kazanırsak Abdullah Öcalan'ı serbest bırakacakmışız. Kendisi 'Bizim Mehmet yeni ziyarete gitti' demişti; ya akraba olmuş bunlar benim haberim yok. Asıl meselenin konuşulmaması için bizi bize kırdırmaya çalışan cümleler kullanılıyor. Siyasetçi seçmene talimat veremez, siyasetçi seçmeni velinimet görür ve karşısında hazrolda durur.

"HARAMIN DİBİNE İNMİŞSİNİZ"

Bu seçim bu ucube sistemin gitmesi için son seçim. Asayişten sorumlu muhterem diyor ki biz seçimi kazanırsak erkek ile erkeğin evliliğini serbest bırakacakmışız; ya kafayı yediler. Biz kazanırsak şampanya patlatacakmışız onlar alınlarını secdeye koyacakmış. Yahu haramın dibine inmişsiniz, tarım üreticisini öldürdünüz, Çanakkale'nin gençleri umutsuz, kadınları çocukları için üzgün. Üreten şehir olmasına rağmen Çanakkale dibe vurmuş halde.

"GEMİCİKLERİN DİBİNE VARDILAR"

Sizin alınlarınız kapkara, ne temizi. Bir yüzükle çıktılar, gemiciklerin dibine vardılar. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum, Sayın Erdoğan'ı çok seviyor olabilirsiniz saygı duyuyorum ama bu seçimde İYİ Parti ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin. Çünkü bu son seçimdir. Parlamenter sisteme geçme sözü veren, demokrasinin, hukukun üstünlüğünü savunan, çalmayacak olan, çaldırmayacak olan Sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin.

"11 BİN KÖY OKULUNU AÇACAĞIZ"

Bu seçimi alacağız değerle kardeşlerim. 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kılıçdaroğlu olacak, ben de madem 'Başbakan Meral' diyorsunuz, başbakan olacağım. Seçimi kazanır kazanmaz 100 bin öğretmen ataması yapıp, 11 bin köy okulunu açacağız.

Tarım sektöründe çalışanların borçlarını yeniden yapılandıracağız. Yüzde 20-30 oranında ürün girdisine indirim yapacağız. Gençlerin köylere gidip üretip yapabilmesi için gençlerin SSK ya da Bağ-Kur'unu biz ödeyeceğiz.

"BİR OY KEMAL'E BİR O MERAL'E İSTİYORUM"

TÜİK'i düzelteceğiz ve asgari ücreti, emekli, dul ve yetim ücretleri hepsini gerçekçi bir hesapla ortaya koyup maaş olarak vereceğiz. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e istiyorum. Çanakkale'nin bitmeyen tüm projelerini sonlandıracağız Çanakkale."

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