İşe ya da okula gitmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde metrobüslere akın etti. Altunizade metrobüs durağında adeta insan seli yaşandı. Kalabalığın yoğun olduğu durakta uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kaldı.

Metrobüse binmek için sıra bekleyen bir genç, “Bence gereksiz, herkes Marmaray’ı da kullanabilir. Dersime geç kalıyorum ben bunun yüzünden” diye konuştu.

Altunizade metrobüs durağında dün sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre metrobüs hattındaki günlük yolculuk sayısı 900 bini aştı. Metro istasyonuna aktarmanın da yapılabildiği Zincirlikuyu Metrobüs istasyonu, günlük 84 bin 609 yolcu ile 44 istasyon arasında birinci sırada. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sabah saatlerinde metrobüs duraklarında yaşanan yoğunluğun araç arızasından kaynaklandığını açıkladı.