Ankara Barosu 24.00'ten sonra müzik yasağını Danıştay'a taşıdı 0:00 / 0:00

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Ankara Barosu, kademeli normalleşme döneminde saat 24.00'ten sonra müzik yasağını getiren düzenlemenin iptali için Danıştay'a dava açtı.

Baro'dan yapılan açıklamada, Anayasa'nın 64'üncü maddesi işaret edilirken, "Genelgeler ile Anayasa’ya aykırı düzenleme yapılamayacağı gibi anılan düzenlemenin halk sağlığını korumak ile ilişkilendirilmesi de mümkün değildir" denildi.

İlgili hükmün iptali için Danıştay'a dava açıldığı belirtilen açıklamada, "Müziği, sahneyi, konseri, sanatı yasaklayarak yaşam tarzına müdahale içeren bir anlayışı ortaya koyan İçişleri Bakanlığı’nın saat 24:00’ten sonra müzik yasağı getiren 27.06.2021 tarihli 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'nin ilgili maddelerinin Anayasa’ya aykırı olması nedeniyle yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’da dava açılmıştır" denildi.