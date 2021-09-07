Antalya açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamada saat 14.14'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesinin 75 km açığında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem yerin 26 km derinliğinde oluştu.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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