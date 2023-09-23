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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Antalya'da orman yangını teknelere sıçradı

        Son dakika haberi Antalya'da orman yangını teknelere sıçradı

        Antalya'nın Kundu bölgesindeki Aksu Çayı kenarında çıkan orman yangını, bakım yapılan teknelere sıçradı. Bölgede yangına müdahale ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 14:24 Güncelleme: 23.09.2023 - 14:33
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        Orman yangını teknelere sıçradı!
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        Antalya'da Aksu Çayı kenarındaki ormanda yangın çıktı. Çayın kenarında bakımı yapılan teknelere de sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

        Kundu bölgesindeki Aksu Çayı kenarındaki ormanda çıkan yangın, çayın kenarında bakımı yapılan teknelere sıçradı.

        Karadan itfaiye araçlarıyla müdahale edilen yangının rüzgarın da etkisiyle yayılması üzerine havadan müdahale kararı alındı.

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