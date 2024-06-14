Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, eski futbolcusu Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna katarak ilk takviyesini yaptı.

Bordo-mavililer, Nijeryalı kanat oyuncusunun transferini sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

NWAKAEME: BİZE HER YER TRABZON!

Nwakaeme, kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, bordo-mavili camiaya seslendi. 35 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı:

"Merhaba Nwakaeme burada. Bu fırsatla birlikte Başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya Bey'e ve şampiyon hoca Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planını benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca büyük büyük teşekkürlerimi de benim "Aile" olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz, benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Nwakaeme geliyor. Bize her yer Trabzon."

TRABZONSPOR'LA 145 MAÇA ÇIKTI

Trabzonspor kariyerinde 145 resmi maçta forma giyen Anthony Nwakaeme bu karşılaşmalarda 47 gol, 40 asistlik skor katkısı sağladı.