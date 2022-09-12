Galatasaray altyapısından yetişen ve son olarak yine sarı-kırmızılı formayı giyen Arda Turan, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Arda Turan, profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

Arda Turan, vedasını eşi Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube hesabından bir videoyla duyurdu. Arda Turan veda açıklamasında, "Artık gözyaşları içerisinde ama cesaretle kramponları asma vakti. Tüm yolculuğum boyunca elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Ve bence fena da bir iş çıkarmadım. Yeniden hazırım. Futbolun içinde, saha kenarında yeniden görüşünceye dek" ifadelerini kullandı.