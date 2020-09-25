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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi! Artvin'de sağanak esareti! Yollar göle döndü!
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Son dakika haberi! Artvin'de sağanak etkili oldu, yollar göle döndü

Artvin'in Yusufeli ilçesinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Bazı ev, işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı

Son dakika haberi! Artvin'de sağanak esareti! Yollar göle döndü!
DHA

İlçede akşam saatlerinde etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

DHA'nın haberine göre, ilçedeki bazı köy karayollarındaki ulaşımda aksamalar yaşanırken, bazı araçlar da yolda kaldı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda tıkanan rögarları açmak için çalışma gerçekleştirdi. İlçede bir süre elektrik kesintisi de yaşandı.

Yağışın gök gürültüsüyle sürdüğü ilçede şimşek çakması da vatandaşları kısa süreli tedirgin etti.

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