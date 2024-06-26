Son dakika haberi "Assos örenyeri ziyarete kapatıldı"
Kültür ve Turizm Bakanlığı: Çanakkale'de Assos örenyeri yakınında çıkan yangın kontrol altına alındı, Kültür varlıklarını zarar görmedi. Soğutma çalışması ve gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos örenyeri 27, 28, 29 Haziran'da ziyarete kapatıldı.
Giriş: 26.06.2024 - 20:49 Güncelleme: 26.06.2024 - 21:12
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale'nin Asos ören yerindeki yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakanlık açıklamasında kültür varlıklarının zarar görmediğini belirtti. Soğutma çalışması ve gerekli tespit çalışmalarının yürütülebilmesi için Assos örenyeri 27, 28, 29 Haziran'da ziyarete kapatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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