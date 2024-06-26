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        Haberler Gündem Güncel Balıkesir ve Denizli'de orman yangını | Son dakika haberleri

        Balıkesir ve Denizli'de orman yangını

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ile Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı. Her iki ildeki yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2024 - 16:28 Güncelleme: 26.06.2024 - 16:28
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        Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Tayyipler Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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        Rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.

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        Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

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        Ekipler, yangını kontol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.

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        DENİZLİ

        Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Helvacılar Mahallesi Tekke mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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        İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

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        Yangına müdahale çalışmalarına itfaiye ve jandarma ekipleri de destek veriyor.

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        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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        #orman yangını
        #Balıkesir
        #Denizli
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