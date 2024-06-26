Balıkesir ve Denizli'de orman yangını
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi ile Denizli'nin Buldan ilçesinde orman yangını çıktı. Her iki ildeki yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Tayyipler Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler ormanlık alana sıçradı.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, yangını kontol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.
DENİZLİ
Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Helvacılar Mahallesi Tekke mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.