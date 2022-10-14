UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz geceyi dörtte dörtle kapadı! Fenerbahçe, Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor karşılaştıkları rakiplerini mağlup ederek hem önemli galibiyetler aldı hem de ülke puanı için kritik kazanımlar sağladı. Başakşehir ve Fenerbahçe gruplarından çıkmayı garantilerken Sivasspor liderliğe tırmandı; Trabzonspor ise Monaco'nun üzerine çıktı. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde alınan sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 4 basamak birden yükseldi.

ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:

Başekşehir, geçen hafta takıldığı Rigas Skola'yı evinde 3-0 mağlup etti. Grupta oynadığı 4. maçta 3. galibiyetini elde eden İstanbul ekibi puanını 10'a yükseltti ve son 2 maç öncesinde liderliğini sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaka'yı deplasmanda 2-1 yendi. Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten sarı-lacivertliler, gruptan çıkmayı garantiledi. Galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Joao Pedro ve 80. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi kaydetti.

Avrupa Ligi'ndeki diğer temsilcimiz olan Trabzonspor ise 22.00'de başlayan mücadelede Fransa'da 3-1 yenildiği Monaco'yu 4-0 mağlup ederek rövanşı almayı başardı. Trabzonspor'un 4-0'lık bu galibiyeti, Karadeniz ekibinin Avrupa kupalarında grup aşamasındaki en farklı galibiyeti oldu.

Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında Kosova temsilcisi Ballkani'yi 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltti ve liderle puan farkını eşitledi.

SERDAR ALİ ÇELİKLER YORUMLADI

Habertürk TV Gün Başlıyor'da Habertürk Spor Yazarı Serdar Ali Çelikler, Türk takımlarının Avrupa'daki performansını değerlendirdi:

"Çok uzun zamandır olmuyordu, iyi oldu, çok iyi oldu. 4 sıra birden yükseldik. Burada önemli olan Trabzonspor'un başarısı çünkü; Fenerbahçe de Sivasspor da Başakşehir de sonuç itibariyle favorilerde kötü bir sürprize izin vermediler. Trabzonspor maçında favori Monaco'ydu. Buna rağmen 4-0 gibi çarpıcı bir skorla galip gelince onların yaptıkları çok daha önemli oldu.

Başakşehir'le Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantilediler. Başakşehir hatta lider olacak büyük ihtimalle. Fenerbahçe ise bir sonraki haftada grup liderliği için Rennes'i konuk edecek. Ama Başakşehir ve Fenerbahçe artık bir sonraki turdalar bu belli. Trabzonspor tekrar döndü, elenme ihtimale vardı. Eğer kaybetseydi UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edememe riskiyle karşı karşıya kalacaktı. Sivasspor da kötü bir 60-65 dakika sonrası birazcık kalitesini konuşturup maçı kazandı. Aslında buralara hiç getirmemeleri lazımdı ama sonuç itibariyle 4'de 4 döneminde 4 sıra birden yükseldik. İsviçre ve Danimarka'yı geçtik. Bunlar önemlidir, başarılarının devamını diliyoruz.

Trabzonspor'un böyle bir patlamaya ihtiyacı vardı. Hem şehrin hem takımın hem en çok Abdullah hocanın. Zaten tribünler de eskisi gibi dolu değil. Monaco takımıyla içeride maç yapıyorsun tribünler bu kadar boş kalmamalıydı. Bu biraz şeyi gösteriyor. Yani takımdan ümidi kesilmesinin göstergesi. 'Oyunun hakkı 4-0 mı?' o tartışılsa bile Trabzon nerdeyse geldi hepsini attı. Ama önemli değil sonuç itibariyle 300 milyonluk bir değeri olan takımı paramparça ettiler.

Sonuçta Kıbrıs'ta takımın yorgunluğu yüksekken alınan önemli bir galibiyettir. 18. resmi maç kolay şeyler değil. 27 Ekim'deki Rennes maçı Fenerbahçe açısından çok daha önem kazandı. Çünkü o maç artık grup liderliği. Grup liderliği demek mart ayına kendinizi atmanız demek."