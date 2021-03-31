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Son dakika haberi AYM, Gergerlioğlu'nun başvurusunu reddetti!

Anayasa Mahkemesi, Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali istemini yetkisizlikten reddetti

Son dakika haberi AYM, Gergerlioğlu'nun başvurusunu reddetti!
AYM, Gergerlioğlu'nun başvurusunu reddetti!
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Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuruyu yetkisizlik nedeniyle oy birliğiyle reddetti.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu'nun, Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali talebiyle yaptığı başvuru, Genel Kurulun gündem toplantısında görüşüldü.

Genel Kurul oy birliğiyle başvuruyu reddetti. Anayasa'nın 84. maddesinin "kesin hüküm giyme veya kısıtlanma sebebiyle milletvekilliğinin düşmesi"ni düzenleyen ikinci fıkrası yönünden Anayasa Mahkemesine müracaat imkanı tanınmadığı, bu nedenle başvurunun yetkisizlik nedeniyle reddedildiği öğrenildi.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ONANMIŞTI

Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce yargılandığı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesince 21 Şubat 2018'de "PKK/KCK propagandası yapmak" suçundan hapse mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından temyiz üzerine dosya Yargıtay'a gelmişti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Gergerlioğlu'na verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

TBMM Genel Kurulunda, HDP'li Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi okunmuştu. Anayasa gereğince, Genel Kurulda okunan tezkerenin ardından Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşmüştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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