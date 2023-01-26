Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı Son dakika: AYM’den HDP’nin talebiyle ilgili flaş karar!
ABONE OL

Son dakika haberi AYM’den HDP’nin talebiyle ilgili flaş karar!

Anayasa Mahkemesi, HDP davasında 'karar ertelensin' başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, HDP'nin talebini reddetti

Son dakika: AYM’den HDP’nin talebiyle ilgili flaş karar!
Habertürk Ankara

Anayasa Mahkemesi, HDP’nin "kapatma davasında karar seçim sonuna ertelensin" talebini reddetti. HDP’nin sözlü savunmasını 14 Mart’ta yapması kararlaştırıldı.

HDP, Hazine yardımı ödenen hesaplarına geçici bloke konulmasının ardından kapatma davasında kararın seçim sonrasına bırakılmasını talep etmişti.

Parti ayrıca Hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke kararının da seçim sonuna bırakılmasını istedi.

Yüksek Mahkeme her iki talebi de oybirliği ile reddetti. Bloke kararına karşı HDP’ye 15 gün süre verilirken, esasa ilişkin savunma için de tarih belirlendi. HDP, 14 Mart’ta esasa ilişkin sözlü savunma yapacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

AA'da yer alan habere göre de ceza davası prosedürü izlenen kapatma davası sürecinde, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına 5 Ocak'ta bloke konulmasına karar verilmişti.

Partinin buna ilişkin cevabının ardından Hazine yardımlarına bloke konulmasına ilişkin karar, AYM Genel Kurulu tarafından tekrar ele alınacak. Heyet, gelecek cevabın ardından kararın kaldırılmasına veya tedbir hükmünün devamına karar verebilecek.

Bunun ardından HDP yetkililerinin belirlenecek bir günde yapacağı sözlü savunmanın ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Sinan Ateş cinayetinde 2 tutuklama daha
GÜNDEM Sinan Ateş cinayetinde 2 tutuklama daha
Kadir Suresinin okunuşu ve anlamı: Regaip Kandili Kadir Suresi nasıl okunur? Kadir Suresi duası Türkçe, Arapça okunuşu ve fazileti nedir?
GÜNDEM Kadir Suresi okunuşu ve anlamı
Son dakika: Emre Olur yeniden tutuklandı - Günün öne çıkan haberleri
GÜNDEM Emre Olur yeniden tutuklandı
TEM Otoyolu'nda kavga çıktı, TIR şoförüne çekiçle saldırıldı - Haberler
GÜNDEM TEM'de ortalık karıştı! Çekiçle saldırdı!
Son dakika: Yargıtay üyesi Serdar Mutta YSK üyesi oldu
GÜNDEM Yargıtay üyesi Serdar Mutta YSK üyesi oldu
KANDİLLER VE TARİHLERİ 2023 | Regaip Kandili, Miraç Kandili ve Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?
GÜNDEM Kandil günleri tarihleri
Son dakika haberi: Türkiye'nin ilk iklim davasında karar çıktı! 'Tarım alanı olarak kullanılmaya başlandı'
GÜNDEM Türkiye'nin ilk iklim davasında karar çıktı!
NAMAZ SAATLERİ 2023: Ezan ve Namaz vakitleri: İstanbul, Ankara İzmir, 81 ilde bugün öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saat kaçta kılınacak?
GÜNDEM Namaz vakitleri 2023!
Diyanet’ten açıklama geldi! İşte Regaip Kandili namazının kılınışı…
GÜNDEM Diyanet’ten açıklama geldi! İşte Regaip Kandili ...
Ardahan -25'i gördü! Akarsular, göletler dondu, camlar buz tuttu... - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Akarsular, göller dondu! Camlar buz tuttu! O kentimiz ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.