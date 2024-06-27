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        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Bahçelievler'de binanın çatısı çöktü | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Bahçelievler'de binanın çatısı çöktü

        İstanbul Bahçelievler'de 4 katlı bir binanın çatısı çöktü. Bina tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Çökme anı ise güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 14:27 Güncelleme: 27.06.2024 - 14:56
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        Bahçelievler'de binanın çatısı çöktü
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        Bahçelievler'de Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan binanın çatı saçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

        Beton parçaları alt katın balkonuna ve zemine dağıldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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        Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

        Öte yandan Bahçelievler Belediyesi teknik ekiplerinin binada incelemede bulunacağı öğrenildi.

        Bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.

        Öte yandan çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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