Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bakan Akar'dan terörle mücadele açıklaması
ABONE OL

Son dakika haberi Bakan Akar'dan terörle mücadele açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, "Mehmetçik son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası" açıklamasında bulundu

Son dakika: Bakan Akar'dan terörle mücadele açıklaması
Habertürk Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mehmetçik son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası" dedi.

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'da şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi.

İftar sonrası konuşan Akar, "Bu toprakların bizlere vatan olması için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimiz tüm başarılarımızdaki aslan payına sahiptir. Onların hatıralarını yaşatmak boynumuzun borcudur" diye konuştu.

Şehit ailelerini "başımızın tacı" olarak nitelendiren Akar, şunları söyledi: "85 milyon vatandaşımızın rahat, huzur ve güven içinde yaşayabilmesi için birilerinin hudutları beklemesi, nöbet tutması, mücadele etmesi lazım. Silahlı Kuvvetlerimiz personeliyle bu mücadeleyi vermezse bize yaşam hakkı vermezler. Etrafımızda ülkemize, milletimize karşı düşmanca hesapları olan birçok tehdit var. Bunlara karşı biz de Türk Silahlı Kuvvetleri olarak ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışı içerisinde mücadelemizi sürdürdük, sürdürmeye devam edeceğiz. Hür, bağımsız, başımız dik yaşayabilmemiz için bu mücadeleyi vermemiz şart."


Akar, terörle mücadeleye ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu: "Terörle mücadele artan bir şiddette, tempoda, taarruzi bir ruhla azim ve kararlılıkla devam ediyor. 40 yıldan beri asil milletimizin başına musallat olan bu beladan milletimizi kurtarmakta azimli, kararlı ve buna da muktediriz. Mehmetçik son 3 ay içinde 340 teröristi etkisiz hale getirdi. Bunların arkasında kim olursa olsun, ister silah, ister helikopter, ister mühimmat, ister para versinler, teröristleri etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Terörist neredeyse hedefimiz orası. İnanıyoruz ki asil milletimizin sevgisi, güveni ve duası bizimle beraber oldukça bizim yenemeyeceğimiz zorluk, aşamayacağımız engel yok. Bizim binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi mesleki değerlerimizle birlikte, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda mücadelemiz aralıksız sürüyor."

"ÇALIŞMALAR İLK ANDAN İTİBAREN DEVAM EDİYOR"

Depremlerden dolayı geçmiş olsun dileklerini ileten Akar, "Tarihimizin en büyük felaketlerinden birini yaşadık. Depremin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri süratle vatandaşlarımızın yanına, yardımına koştu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımız, valilerimiz, kurum ve kuruluşlarımız ilk andan itibaren seferber oldular" diye konuştu.

Tüm bu süreçte devletin milleti ile beraber olduğunu aktaran Akar, "Depremzedelere yardımcı olmak, onların acılarını dindirmek, yaralarını sarmak için devlet ve millet olarak ilk andan itibaren çalışmalarımız devam ediyor. Nasıl geçmişte felaketlerin üstesinden geldiysek inşallah bu depremin yaralarını da saracak, bu felaketin de üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının ardından şehit aileleri ile tek tek ilgilenen Akar, onların taleplerini dinledi, bunların karşılanmasına yönelik talimat verdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi: Samsun'da dehşet! Kaptanı rehin alıp yolcu otobüsünü kaçırdı!
GÜNDEM Kaptanı rehin alıp yolcu otobüsünü kaçırdı!
Kapalıçarşı'da deprem önlemleri!
GÜNDEM Kapalıçarşı'da deprem önlemleri!
İstifadan sonra başka yerde işbaşı yapana şok
GÜNDEM Yargıtay'dan istifa eden işçiye kötü haber!
MSÜ sınavı yorumları ile 2023 MSÜ soruları zor muydu kolay mıydı? Adaylardan MSÜ soru yorumları
GÜNDEM MSÜ soruları nasıldı? Adaylardan MSÜ yorumları
Tedirgin eden açıklama: Marmara Denizi'ndeki kuraklık müsilaja yol açabilir - Son dakika haberler
GÜNDEM Tedirgin eden açıklama: Kuraklık müsilaja yol ...
MSÜ sınavına kaç kişi girdi? 2023 Milli Savunma Üniversitesi MSÜ kaç kişi alacak, bu sene kaç kişi başvurdu?
GÜNDEM MSÜ sınavına kaç kişi girecek?
Son dakika hava durumu: Bugün kuvvetli rüzgara ve çığ riskine dikkat! - Güncel haberler
GÜNDEM Kuvvetli rüzgara ve çığ riskine dikkat!
TOKİ İstanbul kura sonuçları ve isim listesi: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura sonuçları canlı yayında açıklanıyor!
GÜNDEM İstanbul'da TOKİ kura heyecanı devam ediyor!
MSÜ SINAV SONUÇLARI 2023: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile MSÜ 2023 sınav sonuç tarihi açıklandı!
GÜNDEM MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MSÜ TABAN PUANLARI listesi, tablosu 2023: ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları listesi (Kadın ve Erkek)
GÜNDEM 2023 MSÜ taban puanları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.