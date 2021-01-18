Bakan Akar ve Org. Güler Bağdat'ta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlikSon dakika ZİRVE! Bakan Akar ve Org. Güler Bağdat'ta - Haber
ABONE OL

Son dakika haberi Bakan Akar ve Org. Güler Bağdat'ta

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

Son dakika ZİRVE! Bakan Akar ve Org. Güler Bağdat'ta - Haber
Bakan Akar ve Org. Güler Bağdat'ta
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Irak’a resmî ziyaret gerçekleştiriyor. Iraklı yetkililerle gerçekleşecek görüşmelerde terörle mücadelede iş birliği ele alınacak" denildi.

Akar ve Orgeneral Güler'in Irak Cumhurbaşkanı Salih, Başbakan Kazimi, Savunma Bakanı Anad dahil olmak üzere bazı görüşmeler yapması planlanıyor. Akar'ın Bağdat ziyaretinin temel konusunun terörle mücadelede Türkiye ve Irak arasındaki iş birliği olacağı belirtildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman? AÖL kayıt yenileme tarihi belli oldu mu? İşte MEB AÖL açıklamaları
GÜNDEMAÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman?
Son dakika haberi! Bakan Selçuk: Zor günlerde gayreti elden bırakmadınız, var olun - Haberler
GÜNDEMBakan Selçuk: Zor günlerde gayreti elden ...
KAR PARTİ! Son dakika... Çalgılı çengili kar kutlaması yaptılar!
GÜNDEMÇalgılı çengili kar kutlaması!
ÖSYM sınav takvimi: 2021 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2021 ALES, YKS, KPSS ne zaman?
GÜNDEMÖSYM sınav takvimi açıklandı mı?
KATLİAM! Son dakika: Sokaklar kedilerin cansız bedenleriyle doldu!
GÜNDEMHayvanseverleri ayağa kaldıran katliam!
EKPSS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM EKPSS tercih sonuçları tarihi ve sonuç ekranı
GÜNDEMEKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
VURGUN! Son dakika! PKK'nın finans kaynağına büyük darbe - Haberler
GÜNDEMPKK'nın finans kaynağına büyük darbe!
DAYANAMADI! Son dakika: Liseli Ayşe yaşam savaşını kaybetti!
GÜNDEMAyşe 10 günlük yaşam savaşını kaybetti!
DOLUYOR! Son dakika! İstanbul'da baraj doluluk oranları yüzde 30'u aştı - Haberler
GÜNDEMBeklenen oldu! Yüzde 30'u aştı
Kuş avlarken akrabası yaşlı kadını vurdu
GÜNDEMAv merakı başına dert açtı