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Son dakika haberi Bakan Albayrak toplam destek tutarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında alınan tedbirlerle toplamda 200 milyar TL'lik destekte bulunulduğunu açıkladı. Bakan Albayrak 4.4 milyon aileye de 1000 TL tutarında nakdi destek sağlandığını duyurdu. Albayrak, "Temel İhtiyaç Desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu." ifadelerini kullandı

Berat Albayrak
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, koronavirüsle mücadele döneminde hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında açıklamalarda bulundu.

Kısa çalışma ödeneği, vergi ötelemeleri, asgari ücret desteği, esnaf destek paketi, bireysel ihtiyaç desteği gibi unsurların olduğu tedbirler kapsamında sağlanan toplam desteğin 200 milyar TL'ye ulaştığını belirten Bakan Albayrak, yaklaşık 4.4 milyon aileye de bin TL'lik nakdi yardım yapıldığını açıkladı. Sosyal medyadan videolu bir mesaj yayımlayan Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Temel İhtiyaç Desteği kapsamında şu ana kadar 3 milyon 977 bin vatandaşımıza 22 milyar 295 milyon lira kaynak sunuldu.

- Esnaf Destek Paketi ve Paraf Kart ile beraber, esnafımıza sunduğumuz finansman desteği toplam 16 milyar 861 milyon liraya ulaştı.

- KGF kefaletli İşe Devam Desteğinde başvurular 143 bin 769’a ulaştı, 119 bin 804 firmamıza 107 milyar 412 milyon TL finansman tahsis edildi

 

 

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