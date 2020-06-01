Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerPara
ABONE OL

Son dakika haberi Bakan Albayrak'tan yeni kredi paketi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün kamu bankalarının açıkladığı kredi paketleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Albayrak, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi

berat albayrak
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün kamu bankalarının açıkladığı kredi paketleriyle ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Albayrak, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika müjdeli haber! Kamu bankalarından uygun faizli konut, taşıt kredisi - 2020 Kredi faiz oranları
PARAKamu bankalarından 4 yeni kredi paketi
Bankalar açıkladı! Konut ve taşıt kredisi faiz oranları düştü! Ziraat bankası, Vakıfbank, Halkbank faiz oranları
PARAKonut ve taşıt kredisi faiz oranları düştü!
Vakıfbank kredi başvuru ve sorgulama! Temel bireysel ihtiyaç destek kredisi sonuçları açıklandı 1 Haziran
PARAVakıfbank kredi başvuruları açıklandı
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvuru 2020! Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi faiz oranı sorgulama
PARAZiraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu!
Küresel piyasalar yoğun veri gündemi ve ECB'ye odaklandı - haberler
PARAKüresel piyasalar yoğun veri gündemi ve ECB'ye ...
Halkbank kredi başvuru sorgulama! Halkbank 10000 temel ihtiyaç kredisi başvuru yap
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru
Kurumlar vergisi beyannamesi için yarın son gün
PARADikkat! Yarın son gün
Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvurusu TIKLA! 10000 TL Halkbank kredi başvurusu sorgulama ekranı
PARAHalkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu 2020! Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama
PARAZiraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu!
Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvuru sorgulama 2020! Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvuru yapma
PARAZiraat Bankası temel ihtiyaç kredisi başvurusu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X