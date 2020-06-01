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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün kamu bankalarının açıkladığı kredi paketleriyle ilgili açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Bakan Albayrak, "Normalleşme döneminde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını geniş bir yelpazede karşılamak, yerli üretimi desteklemek ve tüm sektörlerde hareketlenmeyi sağlamak amacıyla kamu bankalarımızın devreye aldıkları 4 ayrı finansman paketi milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi

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