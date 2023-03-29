Son dakika haberi Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önünde engel yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yargı Son dakika: Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önünde engel yok
ABONE OL

Son dakika haberi Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önünde engel yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı hakkında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde, aday olmasının önünde hiçbir engel yoktur" dedi

Son dakika: Bakan Bozdağ: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı önünde engel yok
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / DHA

Adalet Bakanı Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gerek Anayasa hukukunun temel ilkeleri, gerek yorum yöntemleri, gerek yasama belgeleri gerek ise Anayasa Mahkemesi içtihadı uyarınca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması ve cumhurbaşkanı seçilmesinin önünde hiçbir anayasal ya da yasal engel yoktur. Siyasi hesaplarla ya da Anayasaya aykırı yorumlarla Anayasa hükümleri değişmez ve değiştirilemez. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimindeki cumhurbaşkanı adaylığı, Anayasa'nın yeni 101'inci maddesine göre ikinci adaylığıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olması anayasal hakkıdır. Bu hakkını kullanmasının önünde de hiçbir anayasal ya da kanuni engel yoktur. Ayrıca bu hakkın kullanımı da Anayasa'nın teminatı altındadır" ifadelerini kullandı.

'MUHALEFET, HUKUKSUZ TEŞEBBÜSTEN MEDET UMUYOR'

Hiç kimsenin, Anayasa'nın teminatı altındaki bir hakkın kullanımına sınır ya da engel koyamayacağını vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Muhalefet partilerinin, anayasaya aykırı yorum ve değerlendirmelere sığınıp, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasal ve kanuni hakkı olan cumhurbaşkanlığı adaylığını hukuka aykırı olarak engelleme girişimlerine bel bağlamaları, beyhude bir gayrettir. Anlaşılan o ki muhalefet, seçimi kazanabilmek için cumhurbaşkanımızın adaylığını engellemekten başka bir çaresi kalmamış ki, böylesi hukuksuz teşebbüsten medet umuyor. Gelin hukuksuzluktan medet umma yerine hukuka uygun hür, serbest ve rekabetçi bir seçimde bir demokratik yarış yapalım. Demokrasiye gölge düşürmekten ve demokratik yarıştan korkmaktan vazgeçin. Allah'ın izni ve yardımı, aziz milletimizin duası ve desteği sayesinde, Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs 2023'te yeniden Cumhurbaşkanı/Başkan seçilecektir. Hiçbir hukuksuz ve Anayasaya aykırı gayret ve başvuru, hiçbir kirli hesap ve kurulmuş hiçbir tuzak, bu büyük zafere mani olamayacaktır."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Balıkesir'de 4 katlı apartmanda kalorifer kazanı patladı
GÜNDEM Ortalık savaş alanına döndü! 4 katlı apartmanda ...
AF ÇIKACAK MI? 2023 Af yasası son gelişmeler! İnfaz düzenlemesi nedir ve 120 bin mahkuma af yasası düzenlemesi ne zaman çıkar?
GÜNDEM Af yasasında son durum!
Seçimlerde sandık görevlisi nasıl olunur? YSK seçim görevlisi başvuru şartları ve yöntemi
GÜNDEM Sandık görevlisi nasıl olunur?
AÖL sınav tarihleri 2023: 2. dönem AÖL sınavları online mı? MEB takvimi ile Açık Lise sınavları ne zaman?
GÜNDEM MEB takvimi ile 2. dönem AÖL sınavları ne zaman?
24 milyon liralık dolandırıcılık! Bitcoin Safiye'nin vurgun yöntemi bilirkişi raporunda! - Son dakika haberler
GÜNDEM Bitcoin Safiye'nin vurgun yöntemi bilirkişi ...
Son dakika: Millet Partisi'nden, 'Millet İttifakı' ismi için YSK'ya itiraz
GÜNDEM Millet Partisi'nden, 'Millet İttifakı' adına YSK'ya ...
Anneden cinayet itirafı! Bebeğini öldürüp evi yaktı - Güncel haberler
GÜNDEM Anneden cinayet itirafı! Bebeğini öldürüp evi yaktı
Son dakika haberleri: Gıda Denetçileri Derneği açıkladı! İstanbul'da "Sucuk yerine ot yediriyorlar!"
GÜNDEM Gıda Denetçileri Derneği açıkladı! "Sucuk yerine ot ...
Son dakika deprem haberleri: Hatay Rönesans Rezidans'ta bekleyiş sürüyor!
GÜNDEM "İlk 3 gün tüm hava boşluklarını alevler sardı!"
EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ müjdesi! 2023 Emekli Ramazan Bayramı ikramiyesi ne kadar, ne zaman yatacak ve kimlere ödenecek? Emekli ikramiyesi hesaplama
GÜNDEM Emekli bayram ikramiyesi 2023 ödemeleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.