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Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan'la görüştü

Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Türkiye'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki en üst düzey diplomatik temasın zemini olan Antalya Diplomasi Forumu kapsamında önemli bir buluşma daha gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile bir araya geldi. Çavuşoğlu "Biz güney Kafkasya'da istikrar ve barış için çaba harcıyoruz. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun" derken Mirzoyan da "Bölgemizde barış ve istikrar için çaba gösterme kararlılığımız var" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Bakan Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan'la görüştü
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HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile Antalya Diplomasi Forumu kapsamında bir araya geldi. Bakan Çavuşığlu Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüşmesi sonrası ortak basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Mirzoyan'la son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi. Çavuşoğlu ayrıca "Biz güney Kafkasya'da istikrar ve barış için çaba harcıyoruz. Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinden Azerbaycan da memnun" diye ekledi.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan da "Bölgemizde barış ve istikrar için çaba gösterme kararlılığımız var" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİ

Azerbaycan'ın zaferiyle sonuçlanan İkinci Karabağ Savaşı'nın ardından Türkiye-Ermenistan ilişkileri yeni bir sürece girdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karabağ zaferinden sonra Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinde yeni sayfa açılabileceği mesajını vermeye başladı. Erdoğan, 25 Ağustos 2021'de Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı nedeniyle düzenlenen törenler kapsamındaki buluşmada, büyükelçilere yaptığı hitapta, "Dağlık Karabağ'daki işgalin sona ermesiyle bölgemizde kalıcı barış adına yeni bir fırsat penceresi açıldığını, Ermenistan'ın bunu değerlendirmesi halinde bizim de gerekeni yapacağımızı ifade ettim." dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarına olumlu yanıt geldi.

Paşinyan, 8 Eylül 2021'de yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Ermenistan ile ilişkileri normalleştirmeye yönelik açıklamalar yaptığını belirterek, "Bu açıklamalarda Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkileri normalleştirme olasılığını görüyoruz. Türkiye ile ilişkileri normalleştirme, kara ve tren yolu ulaşımını tekrar hayata geçirmeyi istişare etmeye hazırız. Böyle bir görüşmeye hazırız ve bunu daha da genişletebiliriz." ifadelerini kullandı.

ÖZEL TEMSİLCİLER ATANMIŞTI

Türkiye'nin çağrısına Ermenistan'dan da olumlu karşılık gelmesi üzerine iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini görüşmek amacıyla 2021'de karşılıklı özel temsilciler atanmıştı. Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin özel temsilcisi olarak atanırken Ermenistan'ın özel temsilcisi Ulusal Meclis Başkanı Ruben Rubinyan olmuştu.

İki özel temsilcinin 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleştirdiği ikili görüşmede Ermenistan ile Türkiye arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti. Bu karar kapsamında Erivan'dan kalkan ilk uçak, dün akşam İstanbul Havalimanı'na inmişti.

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