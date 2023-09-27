Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Son dakika: Bakan Fidan, Ermeni mevkidaşıyla görüştü

        Son dakika haberi Bakan Fidan, Ermeni mevkidaşıyla görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 18:43 Güncelleme: 27.09.2023 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Fidan, Ermeni mevkidaşıyla görüştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a düzenlediği antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'la Bakü arasındaki müzakereler sürüyor.

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü.

        İki ülke temsilcisi, bölgesel meseleleri ele aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümünde flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Meteoroloji saat verdi! 5 kent için "sarı" alarm! Trakya ve İstanbul'a geliyor!
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ölü bulundu
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Borsa İstanbul nereye kadar yükselir?
        Yönetmenler de rest çekti
        Yönetmenler de rest çekti
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Kadının gizlice fotoğrafını çekti! Mahalleliden feci darp!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Olay penaltı dünya basınında!
        Prens Edward Türkiye'de
        Prens Edward Türkiye'de
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        Pınar Damar cinayetinde kan donduran rapor!
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        'İkinci el araçta yüzde 10-15 düşüşler var'
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        "Hiç tereddüt etmedim!"
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        İkinci klip vakasına sessiz kaldı
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        Gençlere teknoloji desteği nasıl uygulanacak?
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        ABD'de 'kapanmaya' son 4 gün
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Akciğer kanseri hastalarını boğularak ölmekten kurtaran yöntem
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        Penaltı tekrarlanmalı mıydı?
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Bırakın artık bu işleri"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Ağır bedeller ödenebilir"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"
        "Bu buluntu Türkiye'de bir ilk"