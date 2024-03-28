Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Bakan Güler yarın ABD heyeti ile görüşecek - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Bakan Güler yarın ABD heyeti ile görüşecek

        Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, "Bakan Güler yarın ABD heyeti ile bir görüşme gerçekleştirecek. Görüşmede f-16 süreci ve terörle mücadele ele alınacak. Güvenlik hassasiyeti en üst seviyede iletilecek" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 12:04 Güncelleme: 28.03.2024 - 12:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Güler yarın ABD heyeti ile görüşecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Yaşar Güler, yarın ABD heyeti ile bir görüşme gerçekleştirecek.

        MSB kaynakları, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetinin 29 Mart Cuma günü Bakanlığa gerçekleştireceği ziyaret için; ikili askeri ilişkilerimizin gündeminde yer alan terörle mücadele ve ABD'nin PKK/YPG'ye sağladığı destek başta olmak üzere, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci, Kongre onayı bekleyen tedarik projeleri gibi hususlarda milli güvenlik hassasiyetlerimizin en üst seviyede dile getirilmesi için fırsat oluşturacağı değerlendirilmesini yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #son dakika
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        Bolu'da çevre felaketi: Eski çöplük çayı kirletti
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Hastalık riskini artıran uyku alışkanlıkları açıklandı!
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Dünyanın en mutlu 2. ülkesinin sırrı ne?
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        Çorak araziden ormana 45 yıllık fotoğraf karesinde
        "Bir döneme damga vuracak"
        "Bir döneme damga vuracak"
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        Çalınan kamyonun kabini kamyon kasasında!
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Kaybedilmiş bir şey yok!"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        "Hakaret, iftira, dayak"
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Macron ve Lula'nın fotoğrafları sosyal medyayı salladı
        Yeni aşk
        Yeni aşk
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Borsaya çelme takan 5 gelişme
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Anne, babalar dikkat! Vedat 15 aylıktı... Büyük acı!
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kakaonun tadı Türkiye'de de acı olacak
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Kediyi okulun 5'inci katından atan üniversite öğrencisi çıktı!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Para vermeyen kadını bıçaklamıştı! Sıcak gelişme!
        Karşı şeride geçip TIR ile çarpıştı: 2 ölü
        Karşı şeride geçip TIR ile çarpıştı: 2 ölü
        "Aşk yok"
        "Aşk yok"
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        190 milyon kadının sorunu! Kadınlar teşhis almak için 12 yıl bekliyor
        Artık “çok yaşlı”yız
        Artık “çok yaşlı”yız