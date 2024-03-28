Bakan Güler yarın ABD heyeti ile görüşecek

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamaya göre Bakan Yaşar Güler, yarın ABD heyeti ile bir görüşme gerçekleştirecek.

MSB kaynakları, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetinin 29 Mart Cuma günü Bakanlığa gerçekleştireceği ziyaret için; ikili askeri ilişkilerimizin gündeminde yer alan terörle mücadele ve ABD'nin PKK/YPG'ye sağladığı destek başta olmak üzere, F-16 tedarik ve modernizasyon süreci, Kongre onayı bekleyen tedarik projeleri gibi hususlarda milli güvenlik hassasiyetlerimizin en üst seviyede dile getirilmesi için fırsat oluşturacağı değerlendirilmesini yaptı.