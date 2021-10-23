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Haberler Sağlık SON DAKİKA! Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! Vaka sayısı en çok artan iller - Haberler
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Son dakika haberi Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs (Covid-19) vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "9-15 Ekim arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

SON DAKİKA! Bakan Koca illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! Vaka sayısı en çok artan iller - Haberler
Bakan Koca açıkladı! İşte illere göre haftalık vaka sayısı...
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, "9-15 Ekim arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

VAKA YOĞUNLUĞU EN ÇOK ARTAN 10 İL

Bakan Koca, "9-15 Ekim arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye, Erzincan" dedi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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