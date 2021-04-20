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HaberlerSağlıkVAKA SAYILARI| Son dakika: Bakan Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı
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Son dakika haberi! Bakan Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" dedi

VAKA SAYILARI| Son dakika: Bakan Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı
Bakan Koca'dan vaka açıklaması
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HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" dedi.

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