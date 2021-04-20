VAKA SAYILARI| Son dakika: Bakan Koca vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Bakan Koca'dan vaka açıklaması 0:00 / 0:00

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova. Azalan illerimiz ise Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman. Vaka sayısı artış hızı azaldı. Vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak" dedi.