Bakan Kurum: Asbestli gemiye izin verilmeyecek 0:00 / 0:00

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "NAE Sao Paulo isimli gemi için verilmiş olan şartlı notifikasyon onayının iptal edilmesine karar verilmiştir. Geminin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı. Bakan Kurum, Brezilya'dan gelen NAE Sao Paulo gemisiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Brezilya Basel Sözleşmesi yetkili otoritesi olan Brezilya Çevre ve Yenilenebilir Doğal Kaynaklar Enstitüsü (IBAMA) tarafından Bakanlığa yapılan "NAE Sao Paulo" isimli eski askeri uçak gemisinin Türkiye'deki Sök Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sökülmek üzere ithal edilmesi için notifikasyon başvurusu sunulduğunu aktaran Kurum, bu başvuruya 30 Mayıs'ta "Karasularımıza girmeden denetim yapılması ve Bakanlığımız uzmanlarının gözetiminde söküm yapılması koşuluyla" şartlı onay verildiğini anımsattı.

"GEMİNİN TÜRK KARASULARINA GİRMESİNE İZİN VERİLMEYECEKTİR" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Sürecin başından itibaren Türkiye'nin tarafı olduğu Basel sözleşmesi gereğince yükümlülükleri ve uluslararası hukuktan doğan haklarının ifade edildiğini belirten Kurum, "Tehlikeli herhangi bir olumsuzluğun olması durumunda, gemiyi hiçbir tereddüte yol açmadan kabul etmeyeceğimizi ve ülkemiz karasularına girmeden geri göndereceğimizi defaatle paylaştık." açıklamasını yaptı. Bakan Kurum, şunları kaydetti: "Gemiyle ilgili Brezilya Federal Bölge Mahkemesinin ihtiyati tedbir kararı alması üzerine, verdiğimiz şartlı onayın yerine getirilmesi amacıyla 9 Ağustos 2022 tarihli yazımızla Brezilya Yetkili Otoritesi IBAMA'ya ve Sök Denizcilik ve Tic. Ltd. Şti. firmasına mahkeme kararlarının ve geminin ülkemize gelmeden önce yeniden hazırlanmış Tehlikeli Madde Envanter Raporunun tarafımıza sunulmasını istedik.