HABERTURK.COM

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Çankırı ili programı kapsamında Tüney Köyü İlkokulunu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Selçuk, "Bugün eğitim öğretimin ikinci aşamasına gelmiş bulunuyoruz. 2, 3, 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ve özel gereksinimli öğrenciler için okullar açılmış bulunuyor. Bugün için neler yapabiliriz sorusunun cevabını arıyoruz." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,sınıflar ve

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.