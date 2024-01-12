Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.053,43 %1,99
        DOLAR 30,0956 %0,26
        EURO 33,0012 %0,07
        ALTIN 1.990,07 %1,75
        FAİZ 40,94 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 22,54 %2,68
        BITCOIN 45.659,00 %-1,09
        GBP/TRY 38,4103 %0,06
        EUR/USD 1,0964 %-0,07
        BRENT 79,34 %2,49
        ÇEYREK ALTIN 3.253,76 %1,75
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika haberi Bakan Şimşek'ten cari işlem dengesi açıklaması - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Şimşek'ten cari işlem dengesi açıklaması

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini vurguladı. Bakan Şimşek, "Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cari işlem dengesi açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıllık cari işlemler dengesini yorumlayarak,

        Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir. Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir" dedi.

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://twitter.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cenazedeki 6 kişiyi öldüren kazada dava açıldı!
        Cenazedeki 6 kişiyi öldüren kazada dava açıldı!
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        "Emekli maaşlarına ilişkin çalışma var"
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Özbek'ten flaş açıklamalar!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        Erden Timur'dan Icardi açıklaması!
        İş insanını öldüren caninin cezası açıklandı!
        İş insanını öldüren caninin cezası açıklandı!
        O hastaların tehlikeli tercihleri: Kaplumbağa kanı içen var
        O hastaların tehlikeli tercihleri: Kaplumbağa kanı içen var
        BankAVM!
        BankAVM!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Rade Krunic, İstanbul'da!
        Rade Krunic, İstanbul'da!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası