Son dakika haberi Bakan Şimşek'ten cari işlem dengesi açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini vurguladı. Bakan Şimşek, "Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir" ifadelerini kullandı.

Habertürk Giriş: 12.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:35 facebook

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