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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! Şahinler Çetesi çökertildi

        Son dakika haberi Bakan Yerlikaya duyurdu! Şahinler Çetesi çökertildi

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, "İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı" paylaşımında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 11:00 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:24
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        Bakan Yerlikaya: Şahinler Çetesi çökertildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şahinler Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.

        Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

        Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda 16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi."

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