İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Şahinler Çetesi'nin çökertildiğini duyurdu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.

Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonda 16 ruhsatsız adet tabanca ve 660 adet fişek, 2 av tüfeği, 3 çelik yelek ile muhtelif miktarda uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi."