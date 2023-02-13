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Haberler Gündem Son dakika haberi Bakanlık yurtlarında 200 bine yakın depremzede ağırlanıyor
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Son dakika haberi: Bakanlık yurtlarında 200 bine yakın depremzede ağırlanıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 200 bine yakın depremzedenin bakanlık tesislerinde "tüm ihtiyaçları da karşılanmak suretiyle" misafir edildiğini söyledi

Son dakika haberi Bakanlık yurtlarında 200 bine yakın depremzede ağırlanıyor
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AA

Bakan Kasapoğlu, Cebeci Yurt Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısına, ​​​​"​​​asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralı vatandaşlara acil şifa, tüm yakınlarına ve millete sabır ve baş sağlığı dileyerek başladı.

Tarif edilemeyecek kadar büyük bir acıyı yaşandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "İnanıyoruz ki Allah'ın izniyle milletimizin yüce gönlüyle dayanışma ruhuyla devletimizin tüm imkanlarıyla insanlık ailesinin güçlü desteğiyle bu süreci birlikte atlatacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde depremin ilk anından itibaren güçlü koordinasyonla devlet millet ele ele topyekun bir çalışmanın olduğuna vurgu yapan Kasapoğlu, şöyle devam etti: "Ben de bu çerçevede depremin ilk saatlerinden itibaren Osmaniye'deydim. Osmaniye'de arama kurtarma çalışmalarında, enkaz çalışmalarında sona gelindi. Hayatın normalleşmesine yönelik adımlarımızı hızla attık. Özellikle ülkemizin 4 bir yanından gelen gönüllü vatandaşlarımız, gençlerimiz, kamu kurum kuruluşlarının güzide temsilcileri bu dayanışma günün önemini ortaya koyuyorlar. Gün dayanışma günü, gün bir birimizin elinden tutma ve beraberce doğrulma günü. Hep birlikte yaralarımızı saracağız ve bu zorlu günleri geride bırakacağız. Tüm bölgede cansiperane görev yapan arkadaşlarımız, milletimiz, kurumlar, kuruluşlar bakanlıklarımız sahada, bakanlığımız da tüm birimleriyle herkes sahada bu konuda katkı verme amacıyla irade ortaya koyuyor. Binlerce gönüllü gençlerimiz sahada , bu ülkenin her zamanki gibi umudu sahada rabbim hepinizden razı olsun."

TESİSLER MİLLETİN EMRİNDE

Bakan Kasapoğlu, bakanlık tesislerinin, spor tesisleri, gençlik merkezlerinin yurt ve kamplarının ilk andan itibaren milletin emrinde olduğunu dile getirdi.

"An itibarıyla 200 bine yakın vatandaşımızı tesislerimizde, tüm ihtiyaçlarını da karşılamak suretiyle misafir ediyoruz" ifadesini kullanan Kasapoğlu, yurtların ülke genelindeki boş kapasitesinin öncelikli değerlendirilmesinin söz konusu olduğunu vurguladı.

Hem depremzedelerin en güçlü şekilde bağrına basacak hem de hiçbir öğrencileri asla mağdur etmeyecek planlamanın gerçekleştirildiğine dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "160 bine yakın kapasiteyi değerlendirme amacıyla bir plan yaptık. Öğrencilerimiz müsterih olsunlar. Tüm öğrencilerimizi, depremzedelerimizle birlikte yurtta olma noktasında planlamayı en güçlü şekilde yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir gencimizin mağdur olmasına müsaade etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. Bazı illerde 2 bin, bazı illerde 5 bin kişilik kapasitemiz mevcut. Önceliğimiz, boş kapasitelerin doldurulması. Bununla birlikte hem öğrencilerimizin hem de depremzedelerimizin eş güdümlü şekilde aynı çatıda olmasını sağlamayı planlıyoruz. Hiçbir zaman odağımızı kaybetmeyeceğiz. İyilik yapmayan, elinden gelmeyen, insanların moralini, manevilatını kıran seslere de asla kulak vermeyeceğiz. İyiliğe ve dayanışmaya odaklanacağız. Bu zorlu süreçte ihtiyaçları gidermeye, yaraları sarmaya çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın ısrarla vurguladığı gibi gün birlik günü gün baraberlik günü ve bu anlamda el ele verme günü. Rabbim, dirlik ve düzenimize, devletimize ve milletimize zeval vermesin."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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