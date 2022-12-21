Sinop'taki gemi yangını ile ilgili Bakanlıktan son dakika açıklaması! - Haberler

Yangın çıkan gemide soğutma çalışması başladı 0:00 / 0:00

AA

Sinop açıklarında bir kuru yük gemisinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. AA'da yer alan habere göre, yangın sonrası sürüklenen ve Gerze ilçesinin 8 deniz mili açığında olduğu tespit edilen gemiye yanaşan iki römorkör, yangına müdahaleyi sürdürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise kayıp bir mürettebatı arama çalışmalarına devam ediyor.

Sinop'un Bozburun mevkisi açıklarında dün akşam bir kuru yük gemisinde belirlenemeyen nedenle patlama yaşanmış, ardından çıkan yangında 16 kişi yaralanmış, bir kişi kaybolmuştu. Yaralılar, ekiplerce kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı.​​​​​​​