Türkiye'yi etkisi altına alan şiddet sağanak yağışlar nedeniyle Başkent Ankara'da bir alarm daha verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cuma günü Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerin kullanıldı.