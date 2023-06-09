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Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU 9 Haziran bugün nasıl? Son dakika: Meteoroloji'den 24 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak yağmur var
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Meteoroloji'den 24 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak yağmur var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 24 il için sarı kodlu uyarı verildi. Marmara'nın doğusu, Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Bolu ile Konya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU 9 Haziran bugün nasıl? Son dakika: Meteoroloji'den 24 il için sarı kod! Gök gürültülü sağanak yağmur var
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzeyinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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