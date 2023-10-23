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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bayğaralar suç örgütü çökertildi

        Son dakika haberi Bayğaralar suç örgütü çökertildi

        Adana merkezli 6 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında Bayğaralar organize suç örgütü çökertildi. Operasyon kapsamında 55 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2023 - 08:37 Güncelleme: 23.10.2023 - 08:42
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        Bayğaralar suç örgütü çökertildi
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda 55 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından Bayğaralar suç örgütüne yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

        Adana genelinde 7 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadığı 13 kişiyi silahla yaraladığı, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurduğu ve maddi menfaat sağladığı, korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda işyerini kurşunladığı, iş insanlarına ve bunlara ait iş yerlerine zorla el koyduğu, uyuşturucu madde ticareti yaptığı, dolandırıcılık yaptığı tespit edilen ve liderliğini "Ramazan Bayğara"nın yaptığı Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik, Adana, Mersin, Bursa, Antalya, Osmaniye ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        55 GÖZALTI

        Operasyonlar kapsamında 55 şüpheli şahıs yakalandı.

        Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 3 adet AK-47 Kalaşnikof marka otomatik silah, 1 adet Mp5 marka otomatik silah, 1 adet Thomson marka otomatik silah, 29 adet tabanca ve

        7 adet av tüfeğine el konuldu.

        YERLİKAYA: GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

        Operasyon hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Bir kez daha belirtmek isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelerine göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" dedi.

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