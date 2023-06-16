Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberi Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi: Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz - Haberler
HABERTURK.COM / DHA

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Kurban Bayramı tatili nedeniyle 24 Haziran Cumartesi günü saat 00.00'dan, 3 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devlet projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü kullanımları ücretsiz olacak.

Bunun yanı sıra Kurban Bayramı'nı kapsayan 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan başlayarak 1 Temmuz Cumartesi günü saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de ücretsiz olarak yararlanılacak.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

YKS'ye kaç kişi girecek? 2023 bu sene üniversite sınavı YKS kaç kişi başvuru yaptı?
GÜNDEM YKS'ye kaç kişi girecek?
Cuma namazı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Diyanet ile 16 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri
GÜNDEM Cuma namazı saatleri
Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi, nasıl başvuru yapılır, şartları neler? Öğrencilere Kurban Bayramı için harçlık iddiası gündemde!
GÜNDEM Öğrencilere bayram harçlığı iddiası
KURBANLIK FİYATLARI 2023 | Bu sene küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık koç, keçi, koyun, dana fiyatı belli oldu
GÜNDEM 2023 kurbanlık fiyatları
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 | En anlamlı, yeni, farklı, hadisli, dualı, ayetli ve resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri
GÜNDEM En güzel ve resimli Cuma mesajları
LGS SONUÇ TARİHİ 2023 | MEB LGS sonuçları tarihi belli oldu! LGS sınavı sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak, erken açıklanır mı?
GÜNDEM LGS sonuç tarihi belli oldu!
EMEKLİ ZAMMI SON DURUM 2023 | Emekli zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! Temmuz SSK, Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar, kaç lira olacak?
GÜNDEM Emekli zammında 5 aylık enflasyon farkı netleşti!
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihleri takvimi 2023: Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak, nereden alınacak? Sandık görevlisi ücreti ne kadar oldu?
GÜNDEM Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri
ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA: Gözler 2. kritik toplantıda! 2023 Yeni asgari ücret ara zammı için tahmin edilen rakamlar: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
GÜNDEM Gözler 2. toplantıda! Asgari ücret ne kadar olacak?
AÖF SONUÇ SORGULAMA! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, final sonuçları ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.