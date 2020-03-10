Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Koronavirüs, dünya piyasalarında çöküşe yol açtı. Emtia fiyatları hızla geriledi. Bu yıl ocak ayının ilk haftasında 70 dolar olan Brent petrol, geçen hafta sonu 45, hafta başı da 30 dolara kadar düştü. Sonra bir miktar arttı ve 36 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda benzin ve motorinin ton fiyatları da olağanüstü derece düşüş gösterdi. Benzinin tonu 440 dolardan 374 dolara, motorinin 420 dolardan 364 dolara kadar geriledi.

İNDİRİM GÖRÜNDÜ

Petrol ve ürün fiyatlarındaki düşüş iç piyasada pompa satış fiyatlarına indirim olarak yansıyacak. Bu gece benzinde 61, motorinde 56 kuruş indirim bekleniyor.

Peki, ÖTV’de yeni bir artış olur mu? Son olarak 29 Şubat’ta benzin ve motorinin ÖTV’si 15’er kuruş artırıldı. KDV ile birlikte pompaya 18’er kuruş zam olarak yansıdı. Türkiye’de, yılda 31 milyar litre akaryakıt satılıyor. Bunun 28 milyar litresini motorin, kalan bölümünü benzin oluşturuyor. ÖTV artışından devlet ek 5 milyar TL gelir sağladı.

Sektör, ekonomideki gelişmelerin ÖTV artışı kararında önemli olduğuna işaret ederek, “Yeni bir artış beklenebilir. Bu çok sürpriz olmaz” görüşünü dile getirdi.

Yeni bir ÖTV artışı olup olmayacağı çarşamba gününün ilk saatlerinde belli olacak.

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