Berkan Kutlu: "Bu sezon çok acı çektik"

Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, TRT Spor'a konuştu. Berkan, yapılan eleştiriler için ne düşündüğünden bu sezon en çok etkilendiği olaya kadar tüm sorulara açıklık getirdi.

Berkan Kutlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Galatasaray'a küçüklükten beri bağlıyım. Kaybettiğimiz zaman çok ağlardım."

"Bu sezon duygusal olarak her şeyi yaşadım. Kötü gittiğimiz için konuşmuyordum. Bu sezon çok acı çektik. Ben küçükken Galatasaray senede 3-4 maç kaybederdi. Bu sezon ne kadar kaybettiğimizi bilmiyorum. O kadar kötü gidiyoruz."

"Kobe Bryant ve Michael Jordan'a hayranım. Formula 1'i takip ediyorum. Cem Bölükbaşı'nı seviyorum ve Lewis Hamilton'ı destekliyorum."

"Bu sezon taraftar bizi çok görmek istemiyor. Klişe röportaj vermek de istemiyordum. Direkt etkileşim almak için ön plana atıldıklarını biliyorum ama ben bazı doğru mesajları verebildiysem, ne mutlu bana.

"Fatih hocanın ayrılığı önce gerçek gibi gelmedi ama bir şekilde devam etmemiz gerekiyordu. Evet, zor bir sezon oldu ama Fatih hocaya ya da Domenec Torrent'e bağlayamayız.

"Çok koştuğumda 'Koştu da ne oldu' deniyor. Koşu mesafesinde 3-4. olursam 'Bunu bile yapmadı' deniyor. Bu tarz eleştirilere kulak asmamaya çalışıyorum."

"Berkan-Taylan isimleri sosyal medyada etkileşim getiriyor. Fatura ikimize kesiliyor. Bu, beni motive ediyor."