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Son dakika haberi Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş'ın net borcu 5 milyar 752 milyon 843 bin 261 lira olarak açıklandı

Son dakika haberi Beşiktaş'ın borcu açıklandı!
HABERTURK.COM

Beşiktaş Kulübü, 2023 yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryum'da gerçekleştiriliyor.

Beşiktaş'ın 2022 mali yılına ait borcu belli oldu. Denetleme Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki'nin mali konularda divan üyelerini bilgilendirdi.

Gökhan Tiryaki, ''Beşiktaş'ın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla net borcu 5 milyar 752 milyon TL'dir. Biz banka ve kasadaki paraları düşerek net borcu açıklıyoruz. Son 1 yılda yüzde 24'lük bir borç artışımız var." ifadelerini kullandı.

AYGÜL: BORÇ 5.2 MİLYAR

Beşiktaş JK Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada kulübün varlıklarının borçlardan düşülmesini gerektiğini söyledi. Aygül: "Ben borcumuza denetleme kurulumuz gibi bakmıyorum. Onların net borç tanımı farklı. Ben bireysel olarak onlarla pek mutabık değilim. Bu sebeple bana göre borç 5.753.843.261 TL değil, 5.275.843.261 TL" dedi.

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