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Haberler Dünya Son dakika: Beyaz Saray: Alaska üzerindeki bir nesneyi düşürdük
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Son dakika haberi Beyaz Saray: Alaska üzerindeki bir nesneyi düşürdük

Beyaz Saray, Başkan Joe Biden'ın emriyle bir ABD savaş uçağının Alaska üzerinde küçük bir araba büyüklüğündeki 'tanımlanamayan bir nesneyi' düşürdüğünü duyurdu.

Son dakika: Beyaz Saray: Alaska üzerindeki bir nesneyi düşürdük
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Beyaz Saray, ABD ordusunun Alaska eyaletinin kuzeydoğusunda 40 bin fit civarında olan ve sivil uçaklar için "makul bir tehdit" oluşturabilecek bir nesneyi düşürdüğünü açıkladı.

Tanımlanamayan nesne ABD sularına düştü. İlk olarak perşembe günü nesneden haberdar olduklarını bildiren Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, nesne hakkında birçok şeyin henüz bilinmediğini söyledi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) Savunma Bakanlığı faaliyetlerini desteklemek için Alaska'nın kuzeyindeki hava sahasını kapattığını bildirdi.

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