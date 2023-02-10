Depremde ölenlerin isimleri ve kimlikleri açıklandı mı?

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Beyaz Saray, ABD ordusunun Alaska eyaletinin kuzeydoğusunda 40 bin fit civarında olan ve sivil uçaklar için "makul bir tehdit" oluşturabilecek bir nesneyi düşürdüğünü açıkladı.

Tanımlanamayan nesne ABD sularına düştü. İlk olarak perşembe günü nesneden haberdar olduklarını bildiren Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, nesne hakkında birçok şeyin henüz bilinmediğini söyledi.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) Savunma Bakanlığı faaliyetlerini desteklemek için Alaska'nın kuzeyindeki hava sahasını kapattığını bildirdi.

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