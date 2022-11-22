Beyaz Saray'dan kritik 'Türkiye' açıklaması 0:00 / 0:00

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Beyaz Saray yönetimi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği Pençe Kılıç Harekatı'yla ilgili bir açıklama yaptı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, "Türkiye, güney bölgesinde terör tehdidiyle karşı karşıya kalmaya devam ediyor ve kendini savunma hakkına sahip" dedi.

Kirby, bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren noktanın ise "SDG'nin DEAŞ ile mücadelesi" olduğunu belirterek, "Bölgedeki bir operasyon, ortağımız SDG'nin DEAŞ ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve DEAŞ üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Rusya ve İran ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kirby, 'petrol fiyat sınırı' politikasını desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Bu politikanın, Putin'in petrol piyasalarında vurgunculuk yapmasını engellemeye etkili bir şekilde yardımcı olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer programını 'büyük bir endişeyle' izlediklerini belirten Kirby, "İran'ın nükleer tesisinde %60 saflıkta uranyum zenginleştirmeye başladığını henüz doğrulayamadık" dedi. Kirby, İran'a ek yaptırımların masada olmadığını bildirdi.

Fotoğraf: Reuters