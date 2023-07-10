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        Beyaz Saray'dan Türkiye ve AB açıklaması

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "ABD, Türkiye'nin AB üyeliği arzusunu her zaman destekliyor ve desteklemeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

        Habertürk
        Giriş: 10.07.2023 - 16:32
        Beyaz Saray'dan Türkiye ve AB açıklaması
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        Beyaz Saray Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik hedeflerini her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini belirterek, bu görüşmelerin Türkiye ile AB'nin 27 üyesi arasında bir mesele olduğunu da sözlerine ekledi.

        Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, "Odak noktamız NATO ittifakına katılmaya hazır olan İsveç" diye ekledi.

        ÜÇLÜ GÖRÜŞME 17.30'DA

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius’taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson görüşmesi ile başlayacak.

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        Erdoğan, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson’la Türkiye saati ile 17.30’da üçlü görüşme yapacak.

        NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinde ele alınacak ana gündem maddeleri arasında İsveç'in olası üyeliği de yer alacak.

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