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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!

        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!

        İstanbul Beyoğlu'nda, zihinsel engelli olduğu öğrenilen Mahmut G., silahlı saldırıya uğradı. Ayağından yaralanan Mahmut G., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay anı kameraya yansırken polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2023 - 13:35
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        Beyoğlu'nda dehşet! Zihinsel engelliyi silahla vurdu!
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        İstanbul Beyoğl'nda, Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde oturan zihinsel engelli olduğu öğrenilen Mahmut G, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

        AYAĞINDAN YARALANDI HASTANEYE KALDIRILDI

        AA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayağından yaralandığı belirlenen Mahmut G, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

        KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

        Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin kaçan zanlıyı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan, silahlı saldırı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, siyah kapüşonlu ceket giyen maskeli şüphelinin iş yerinin önüne gelerek silahla ateş ettikten sonra kaçması yer alıyor.

        #istanbul
        #Son dakika haberler
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